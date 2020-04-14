Полную стоимость ипотечного кредита могут ограничить в России

Законопроект об ограничении полной стоимости ипотечных займов внесён правительством РФ в Госдуму. Он опубликован в её электронной базе данных.
Предлагается распространить на потребительские ипотечные займы положения, которые предусмотрены частью 11 статьи 6 Федерального закона № 353-ФЗ в части ограничения полной стоимости займа, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Недобросовестные кредиторы завышают ставки по кредитам, которые превышают среднерыночные значения. Законопроект позволит бороться с этим.
Также предлагается запретить приобретать дополнительные платные услуги при заключении договоров потребительских кредитов. Документ уточняет порядок расчёта полной стоимости потребительского кредита, а также максимального размера штрафов.
NEWS.ru писал, что правительство РФ утвердило ипотечные «каникулы». Для Москвы придел составляет 4,5 млн рублей, для Подмосковья, Санкт-Петербурга и ДФО — 3 млн рублей, в остальных регионах — 2 млн рублей.
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