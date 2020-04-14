Полную стоимость ипотечного кредита могут ограничить в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Граждане РФ увеличили траты в салонах красоты в 3,5 раза в конце второй недели самоизоляции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка ВТБ.

В кредитной организации отметили, что рост трат в основном связан с тем, что столичным салонам красоты с медицинской лицензией разрешили работать во время режима самоизоляции. Кроме того, по данным Сбербанка,...