https://static.news.ru/photo/d95438ea-ccd8-11e9-ae1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Власти Швеции хотят ввести налог для банков, потому что заявления о российской угрозе уже не работают и не позволяют увеличить оборонный бюджет страны. Такого мнения придерживается политолог Юрий Светов.

Многие годы в Швеции была увлекательная игра: когда наступало время рассматривать оборонный бюджет, то начинали во всех местах всплывать российские подводные лодки. Теперь, похоже, что этот трюк не проходит, поэтому начались поиски новых методов, — заявил RT Светов.

Как ранее писал News.ru, правительство Швеции планирует ввести новый налог для банков. Таким образом кабмин намерен покрыть увеличение расходов на оборону в связи с ростом напряжённости в отношениях с Россией.

Шведский министр обороны Магдалена Андерссон считает нововведение оправданным и справедливым. Она отмечает, что в случае финансового кризиса банки могут получить помощь из госбюджета, поэтому логично, если они будут вносить в него больше средств.

Банковское сообщество, в свою очередь, инициативу кабмина раскритиковало. Банкиры отметили, что правительство выбрало неудачное время для введения налога, поскольку экономика замедляется. Они также указали на то, что кредитные организации и без того делают повышенные отчисления в бюджет на случай финансовых трудностей.