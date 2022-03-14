Политолог заявил, что из-за санкций против России доллар теряет свой статус

Американская валюта теряет свой статус универсальной из-за санкций против России, заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян «ПолитЭксперту». Из-за них сокращается участие доллара в глобальном рынке, считает он.

Соединённые Штаты демонстрируют, что могут ограничить какой-то из стран доступ к американской валюте. Тем самым она теряет статус универсальной. В этой ситуации Россия, конечно, предлагает ряду стран торговать в нацвалютах, но для такого уровня торговли необходим достаточный объём экспорта и импорта. Это тоже нужно как-то регулировать, — сказал Мирзаян.

Он отметил, что в том числе на долларе держалась американская гегемония в мире.

Ранее российские банки предложили открывать вклады в валюте тех стран, которые отказались вводить санкции в отношении России. Речь идёт, в частности, о валютах КНР, стран СНГ и дальнего зарубежья. Соответствующие предложения есть у Альфа-Банка, ВТБ, банка «Солидарность», Тинькофф Банка и Ситибанка.

Также ЦБ РФ на полгода ввёл временный порядок операций с наличной валютой. Ограничения будут действовать с 9 марта по 9 сентября: все средства клиентов на валютных счетах или вкладах будут сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до $10 тысяч в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи.