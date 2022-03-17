Политолог заверил, что россияне скоро получат повышенные соцвыплаты

У России есть все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить повышение зарплат бюджетников, пенсий и социальных выплат, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин, пишут «Народные новости». По его словам, особое внимание правительство уделяет наименее защищённым слоям населения.

Я абсолютно уверен и в том, что касается зарплат бюджетников и в том, что касается выплат для семей с детьми, у российской финансовой системы есть достаточно ресурсов, — сказал Данилин.

Выступая на совещании о мерах по социально-экономической поддержке регионов 16 марта, президент России Владимир Путин заявил, что в России будут увеличены социальные выплаты, пенсии, прожиточный минимум, МРОТ и зарплаты бюджетников.

Он поручил кабмину рассчитать точные параметры повышения выплат. При этом было особо подчёркнуто, что правительство должно обеспечить работу по социальным выплатам так, чтобы при изменении ситуации в семьях они автоматически получали помощь. Отдельно глава РФ упомянул поддержку граждан, лишившихся работы в условиях санкций.