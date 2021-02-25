Политолог указал на ошибку Украины из-за «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/7980ccda-77d1-11eb-a1f5-96000091f725_660.jpg Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Немецкий политолог Александр Рар считает, что Украина, заявившая о противодействии строительству российского газопровода «Северный поток — 2», совершает ошибку.

Украина делает громадную ошибку, ей должно быть стыдно. Потому что Европейский союз привлекает Украину в своё энергетическое пространство. А Украина же понимает, что Байден хочет договориться с Европой — американцы перестают вмешиваться напрямую, нагло, как это было при Трампе, в энергетическую безопасность Европы. Сейчас это пытается сделать Украина, — отметил Рар в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что Киев вместе с Варшавой хочет остановить проект «на последних метрах», в ситуации, когда Вашингтон уже не поддерживает этого.

По мнению политолога, Украина в глазах Евросоюза выглядит надёжным посредником при транзите российского газа, поэтому должна выстроить конструктивные контакты с Россией. Тем более, что «Северный поток — 2» все равно будет достроен, подчеркнул Рар.

Ранее NEWS.ru сообщал, что газопровод «Северный поток — 2» является по сути ловушкой для всей Европы, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с главой Польши Анджеем Дудой. По его словам, новые санкции в отношении газопровода гарантируют энергетическую безопасность Европы. Польский лидер высказал мнение, что нужно приложить все усилия, чтобы не допустить завершения строительства газопровода.