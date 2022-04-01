Политолог спрогнозировал значительный рост импорта в Россию из Белоруссии

Количество белорусской продукции на российском рынке скоро значительно вырастет, предположил политолог Михаил Литвинов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня». Товарооборот между странами может увеличиться более чем до $100 млрд, считает он.

Между Россией и Белоруссией всегда были тесные экономические отношения, Москва экспортирует в Минск продукты питания, лекарственные препараты, энергоресурсы, полупроводники и многое другое. Белоруссия также продаёт РФ как продовольственные, так и непродовольственные товары. Думаю, что в обозримом будущем товарооборот между нашими странами может превысить $80–100 млрд, — сказал Литвинов.

Он добавил, что Белоруссия — один из важных для России торговых партнёров, а наращивание экономических отношений важно для обеих сторон.

Ранее стало известно, что США добавят 120 организаций из России и Белоруссии в список экспортного контроля. Компании из этого списка будут лишены свободного доступа к технологиям США без получения специальной лицензии, в предоставлении которой в большинстве случаев им будет отказано.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, санкции последовали после того, как у Запада не получилось «оторвать» Белоруссию от России. Он заявил, что обе страны смогут преодолеть это, как уже было в другие исторические эпохи.