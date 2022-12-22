Политолог: сбор 10% на продажу иностранных активов нужно было ввести раньше Политолог Брутер: сбор 10% на продажу иностранных активов в России следовало ввести раньше

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сбор в размере 10% с иностранных компаний, желающих продать свои активы в России, нужно было ввести еще раньше, считает политолог Владимир Брутер. По его словам, эту меру нельзя назвать зеркальной по отношению к санкциям Запада, так как она на самом деле не является слишком серьезной. Эксперт подчеркнул, что российское правительство могло бы ввести более жесткие меры, причем еще до массового ухода зарубежных компаний из страны, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Это очень небольшие ограничительные механизмы, которые сами по себе нормальны при такой ситуации. Но я удивляюсь, почему такого роды меры не были введены раньше, их нужно было запускать с самого начала, как только Запад ввел санкции для России. Введи их РФ раньше, возможно, они могли бы быть намного более жесткими, — пояснил Брутер.

Политолог убежден, что Россия упустила возможность ввести сбор на продажу активов для иностранных компаний, так как хотела дать им время одуматься. Эксперт подчеркнул, что такая логика была неверной — искать у западных компаний дружбы, по его мнению, нет смысла.

Ранее подкомиссия Минфина ввела условие добровольного взноса в бюджет со сделок по продаже активов иностранцами. Взнос составит не менее 10% от операции, альтернативой ему может стать согласие на рассрочку платежа для покупателя, сообщал РБК.

20 декабря Министерство финансов Люксембурга выдало лицензию на разблокировку части замороженных из-за санкций активов российских инвесторов. Речь идет о средствах, которые были заблокированы в международной финансовой системе Clearstream до введения санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД) 3 июня 2022 года. Инвесторы смогут провести операции со своими активами до 7 января 2023 года включительно.