Политолог: разговоры о деноминации – это война элит

https://static.news.ru/photo/b78c1230-c9af-11ea-b57f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слухи о якобы возможной деноминации в России являются не более чем отголоском войны элит. Такого мнения придерживается политолог Сергей Михеев.

Условно говоря, одни насолили другим. Те решили отомстить. Эти решили им вставить пистон. И вот уже идёт информационная война. К реальности это имеет довольно отдалённое отношение, — сказал он телеканалу «Царьград».

По мнению политолога, история с деноминацией направлена против председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Он полагает, что главу регулятора «кто-то хотел как-то прижать».

По словам собеседника телеканала, основная проблема таких войн в том, что они подменяют реальную работу властей.

Всё, чем они заняты, это выяснением отношений друг с другом, разделом каких-то кусков пирога. А надо, чтобы была единая стратегическая линия, которая соответствует национальным интересам России и её народа, — пояснил он.

Михеев отметил, что интриги являются неотъемлемой частью политик в любой стране. Однако для современной России с существующими внутренними и внешними вызовами это «непозволительная роскошь».

С идеей деноминации рубля в 100 раз некоторое время назад выступил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. По его словам, в России на сегодняшний день скопилось рекордное количество наличных денег.

Экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов, в свою очередь, заявил, что не видит в этом особой необходимости. Он предположил, что это может привести только к росту цен.

Ряд других экспертов также высказались против деноминации. Они предположили, что это вызовет панику у россиян и заставит их экстренно скупать доллары. Кроме того, предприниматели столкнутся с дополнительными расходами из-за необходимости перенастройки касс и банкоматов.

Набиуллина необходимость деноминации отвергла. Она заявила, что регулятор не рассматривает такой вариант, поскольку «всё в порядке и с номиналами, и с рядом банкнот».

Ранее NEWS.ru писал, что идею деноминации поддержал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он считает, что это придаст вес рублю. Кроме того, по его словам, новые деньги будут более понятны людям.