Политолог рассказал, при каком условии Запад пострадает от своих же санкций

Запад пострадает от своих же санкций , когда Россия наладит механизм импортозамещения, заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер изданию Pravda.Ru. Для этого нужно отказаться от западных товаров с высокой добавленной стоимостью, отметил он.

Россия должна быть закрыта для всех товаров с Запада, которые имеют высокую добавленную стоимость и создают на Западе рабочие места, кроме тех позиций, в которых Россия заинтересована. Это и есть реальное импортозамещение. Когда Россия этот механизм наладит, Запад станет проигравшей стороной, — сказал Брутер.

Он добавил, что существовать автономно страна не будет, в мире есть Индия, Китай и Бразилия, с которыми можно торговать. Необходимо работать на новых рынках, создавать инфраструктуру и понижать зависимость от доллара, считает Брутер.

Ранее стало известно, что двухпартийная группа сенаторов США работает совместно с Министерством финансов над тем, чтобы заблокировать золотые резервы России примерно на $132 млрд. Этот законопроект в связи с ситуацией вокруг Украины может быть принят уже на этой неделе. Санкционируя эти запасы, США смогут ещё больше изолировать Россию от мировой экономики и усложнить военную операцию, заявил сенатор Ангус Кинг.