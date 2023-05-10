Политолог рассказал о перспективах зерновой сделки Политолог Станкевич предположил, что зерновая сделка будет спасена соглашением

Фото: Shutterstock

Погрузка зерна

Для спасения зерновой сделки Европа должна выполнить два простых условия, рассказал в беседе с «360» политолог Сергей Станкевич. По его словам, для этого достаточно вернуть Россельхозбанк в платежную систему SWIFT и разрешить обслуживание в портах Европы судов с российскими удобрениями. Аналитик выразил надежду, что переговоры по зерновой сделке, которые пройдут в Стамбуле 10-11 мая, завершатся заключением компромиссного соглашения.

Издание уточняет, что в четырехсторонней встрече в Стамбуле принимают участие делегаты из ООН, России, Украины и Турции. Аналитик рассказал, что для спасения зерновой сделки сторонам необходимо договориться о двух вещах.

Надо вернуть Россельхозбанк в систему SWIFT, потому что как раз санкции против Россельхозбанка и его отключение от SWIFT блокировали платежи по российскому агроэкспорту. И второе — <...> что российские суда — или принадлежащие России, или арендованные ею, — если они перевозят удобрения, могут быть застрахованы в страховых компаниях Европы и могут обслуживаться в портах Европы, — считает Станкевич.

Однако эти условия до сих пор не выполнены, отметил эксперт, напомнив, что сегодня зерновая сделка оказалась под угрозой срыва из-за украинских атак на Черноморский флот.

Были атаки морских дронов против портов и так далее. То есть Россия могла бы, наверное, ввести военное положение в определенных акваториях и объявить их зоной военных действий, коль скоро там происходят атаки, — подчеркнул Станкевич.

Аналитик подчеркнул, что Россия, несмотря на это, заинтересована в выполнении части сделки, касающейся экспорта украинского зерна в Турцию и Китай. Поэтому стамбульская встреча по зерновой сделке, скорее всего, завершится неким компромиссным соглашением, высказал мнение политолог.

Ранее дипломатический источник ТАСС в Анкаре сообщил, что зерновая сделка будет продлена после 18 мая с учетом требований России.