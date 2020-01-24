https://static.news.ru/photo/736709ac-3eae-11ea-b00e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guo Chen/Global Look Press

Политолог Андрей Кортунов предположил основные темы российского выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он считает, что презентация экономистов будет посвящена достижением РФ в сфере макроэкономики.

В частности, темами выступлений станут общая стабильность, снижение инфляции, накопление валютных резервов и начало экономического роста. Кортунов также отметил, что делегацию возглавляет заместитель министра экономического развития.

Наверное, будут и обычные наши заявления с осуждением санкционных инструментов, протекционизма, попыток разрушить традиционные экономические институты, то есть в общем риторика уже известная. Я думаю, что события последнего года показывают, что это риторика не утратила своей актуальности. Продолжалось санкционное давление не только на Россию но и на многие другие страны под угрозой находится будущее ведущих международных экономических организаций, в том числе ВТО, поэтому я не думаю, что мы услышим от российской делегации что-то принципиально новое, — комментирует политолог для NEWS.ru.

По мнению эксперта, основное внимание в Давосе будет уделено не российской делегации, а другим крупнейшим игрокам мировой экономики. В качестве примера он приводит соглашение о сотрудничестве в сфере экономики между Китаем и США. Однако посетителей форума может заинтересовать российский опыт по выживанию в условиях американских санкций. Причиной такого внимания может стать рост давления со стороны США на другие страны, в том числе союзные.

Также Кортунов поделился личным отношением к Всемирному экономическому форуму.

Я могу вам сказать, что ко мне в течение нескольких лет приезжали эмиссары из Давоса и звали туда. Естественно все участники там платят за себя, но там могут сделать льготный режим, например не брать взнос с участника. Но я так и не смог для себя найти достаточно убедительных оснований для того, чтобы потратить относительно небольшие деньги моей организации и туда отправиться. Поэтому я для себя решил, что мне такой формат не подходит, — говорит эксперт.

Ранее NEWS.ru передавал, что Всемирный экономический форум в Швейцарии ежегодно собирает тысячи участников из десятков стран. У многих из них в Давосе есть свои официальные резиденции, в том числе и у России.