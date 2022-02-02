Политолог рассказал, кому выгодны нынешние колебания курса рубля

Политолог и экономист Александр Дудчак рассказал Агентству Бизнес Новостей, кому могут быть выгодны колебания курса рубля, наблюдаемые в течение последних недель. По его словам, на сегодняшние изменения курса рубля реально не влияют ни геополитика, ни угроза вторжения России на территорию Украины, ни цены на нефть, а золотовалютные резервы превышают объём денежной базы. Зато нынешние колебания позволяют финансовым организациям зарабатывать на спекуляциях и выводить деньги за рубеж. Эксперт также призвал россиян к спокойствию и дал советы по сохранению сбережений.

Благодаря политике Центрального банка и Минфина РФ курс может быть какой угодно, они будут опускать его и поднимать, зарабатывая на спекуляциях, потому что при учётной ставке 8,5% инвестиционная политика государством просто запрещена, — пояснил эксперт.

Дудчак также рекомендовал «не дёргаться» и оставить сбережения в той валюте, в которой они уже хранятся, отметив, что в нынешних условиях сложно рассчитывать на какие-либо гарантии по части курсов валют.

Ранее сообщалось, что курс доллара в ходе валютных торгов на Московской Бирже опустился на 1,07%, до 75,98 рубля к закрытию предыдущей сессии. В последний раз курс доллара находился на отметке ниже 76 рублей 20 января нынешнего года. К 14:11 курс доллара замедлил снижение до 77,6 рубля.