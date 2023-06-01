Политолог рассказал, как Россия справилась с отключением от SWIFT Политолог Бредихин назвал подключение России к китайской системе CIPS «сильным ответом» на санкции

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайская платежная система CIPS составляет конкуренцию своему западному аналогу SWIFT, и присоединение к ней 30 российских банков является «сильным ответом» на введенные против РФ санкции, рассказал в беседе с «Народными Новостями» кандидат исторических наук, политолог Антон Бредихин. По его словам, Россия ищет различные решения в вопросе усиления своей экономики после введения множества ограничений.

И страна находит сильные ответы. Россия показывает, что ее невозможно ничем напугать, — подчеркнул политолог.

Эксперт отметил, что переход на альтернативную платежную систему назрел давно, так как является перспективным вариантом для формирования баланса между различными валютами, которые могут заменить доллар США в международных расчетах. Кроме того, у такого решения есть плюсы и для обычных граждан.

Для России переход на китайскую платежную систему открывает возможность пользования банковскими картами в других странах мира, в том числе и в Европе, Азии, — пояснил Бредихин.

Издание напоминает, что объем взаимной торговли между Россией и Китаем за четыре месяца 2023 года достиг $71,15 млрд, причем около 70% от общего числа сделок проводится в национальных валютах. Взаимодействие стран посредством платежной системы CIPS сможет усилить эффективность сотрудничества в различных сферах, в том числе в энергетике, строительстве, научных исследованиях и торговле.

Ранее директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак заявил, что новые санкции Запада в отношении России можно считать «совершенно бесполезными».