Политолог раскрыл причины неухода западных компаний из России Политолог Яшин объяснил неуход западных компаний из России желанием сохранить прибыль

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Многие западные корпорации не спешат покидать Россию, так как их убытки при уходе из страны будут выше, чем потери от санкций, которые могут последовать, если они останутся, заявил политолог Кирилл Яшин в беседе с «ПолитЭкспертом». Кроме того, по его словам, западные компании остаются в России благодаря своевременным мерам, принятым правительством РФ.

Эксперт напомнил, что экономические интересы намного важнее для бизнеса, нежели политика. Поэтому после начала СВО и последовавших за этим массовых санкций многие транснациональные компании хотя и объявили о своем уходе из России, но на самом деле только приостановили работу, а некоторые даже нарастили свои позиции в условиях ослабления конкуренции.

Часть тех организаций, которые «ушли», предпочли через третьи лица сохранить за собой в той или иной степени долю от бывшего бизнеса. Другие фактически продали за символические суммы свои предприятия подконтрольным компаниям-резидентам офшорных юрисдикций и продолжили через своих агентов вести привычный бизнес и получать прибыль. Предпринимательский процесс усложнился, но деньги, как известно, не пахнут, — объяснил Яшин.

По его словам, самая интересная группа компаний — это те, кто после объявления о прекращении бизнеса в России начали переименовывать свои структуры, бренды и продукцию, благодаря чему в стране остались привычные товары, но с новыми названиями.

Также политолог отметил большой вклад российского правительства, которое начало оперативно вести работу по сохранению капитала в стране.

Важным решением в этом направлении стало введение новых правил на продажу крупного бизнеса, что значительно осложнило уход с отечественного рынка, — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что у бизнеса KFC в России появился новый владелец. Yum! Brands (США) продала свою российскую фастфуд-сеть фирме «Смарт сервис».