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Политолог прокомментировал возможность поставок газа из Японии для ЕС

Япония не сможет свободно поставлять газ в Европу из-за ограниченности ресурсов
08:51, 04 февраля 2022
Политолог прокомментировал возможность поставок газа из Японии для ЕС Фото: Igor Kryzhko/Russian Look/Global Look Press
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Япония с трудом сможет направить в страны Евросоюза сжиженный природный газ из своих запасов или сократить его закупки в пользу ЕС в случае обострения конфликта вокруг Украины. Более реалистичными представляются поставки в ЕС сланцевого газа из США, заявил ТАСС профессор Национального института продвинутых политических исследований Хисанори Нэи.

Нэи уточнил, что в прошлом году из-за холодной погоды спрос на сжиженный природный газ превысил объёмы его закупок, что привело к росту цен на электроэнергию. В нынешней же ситуации страна вряд ли сможет пойти на сокращение импорта сжиженного газа.

В этом году импорт сжиженного газа начали заранее, до наступления зимы, но я сомневаюсь, что его запасов достаточно для экспорта в другие страны, — сообщил эксперт.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что правительство Японии готово рассмотреть возможность организации поставок газа в Европу в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Таким образом он прокомментировал сообщение о том, что представители властей США и ЕС обратились к ряду стран Азии с просьбой организовать поставки газа в Европу в случае конфликта на Украине. Япония является крупнейшим в мире импортёром сжиженного природного газа, однако экспортом его не занимается.

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