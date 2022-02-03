Политолог прокомментировал возможность поставок газа из Японии для ЕС

Япония с трудом сможет направить в страны Евросоюза сжиженный природный газ из своих запасов или сократить его закупки в пользу ЕС в случае обострения конфликта вокруг Украины. Более реалистичными представляются поставки в ЕС сланцевого газа из США, заявил ТАСС профессор Национального института продвинутых политических исследований Хисанори Нэи.

Нэи уточнил , что в прошлом году из-за холодной погоды спрос на сжиженный природный газ превысил объёмы его закупок, что привело к росту цен на электроэнергию. В нынешней же ситуации страна вряд ли сможет пойти на сокращение импорта сжиженного газа.

В этом году импорт сжиженного газа начали заранее, до наступления зимы, но я сомневаюсь, что его запасов достаточно для экспорта в другие страны, — сообщил эксперт.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что правительство Японии готово рассмотреть возможность организации поставок газа в Европу в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Таким образом он прокомментировал сообщение о том, что представители властей США и ЕС обратились к ряду стран Азии с просьбой организовать поставки газа в Европу в случае конфликта на Украине. Япония является крупнейшим в мире импортёром сжиженного природного газа, однако экспортом его не занимается.