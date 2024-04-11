Политолог призвал «забить болт» на антироссийские санкции Политолог Мухин: не стоит реагировать на антироссийские санкции

На антироссийские санкции, которые вводит Запад, лучше всего «забить болт», заявил директор центра политической информации Алексей Мухин. В беседе с «Радио 1» эксперт подчеркнул, что Россия, Китай, Индия и Иран на данный момент активно формируют новую инвестиционную реальность, для которой западные ограничения не актуальны.

Единственным спасением является забить болт на все санкции. Тем более, что Россия, Китай, Индия, Иран сейчас активно формируют альтернативную инвестиционную реальность, где эти санкции не актуальны. Как только проект будет завершен, можно будет спокойно райский сад оградить высоким забором, — пояснил Мухин.

Комментируя ситуацию со снятием санкций с российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана, политолог отметил, что «это результат серьезной работы» команд бизнесменов. По его словам, крупные предприниматели в целом могут рассчитывать на снятие ограничений. Мухин также отметил, что санкции являются бизнесом для американских и европейских компаний.

Наложение и снятие санкций — это серьезный бизнес в ЕС и США. Достаточно посмотреть на пример Олега Дерипаски, который пытался снять американские санкции, но по результату с него сняли очень много денег, а санкции остались, — уточнил эксперт.

Ранее стало известно, что персональные санкции против российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана отменены. Такое решение вынес Европейский суд общей юрисдикции. При введении санкций предпринимателей посчитали близкими в том числе к президенту страны Владимиру Путину, но суд счел эти доводы недостаточно доказанными.