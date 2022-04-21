Политолог предсказал, что Германия откроет счёт в рублях для оплаты газа

Германии придётся согласиться с условиями России об оплате газа в рублях и открыть счёт в российской валюте, чтобы избежать нехватки энергоресурсов в стране, заявил кандидат политических наук Анатолий Иванов. Он подчеркнул, что требования РФ об оплате газа не противоречат условиям заключённых со странами Евросоюза контрактов, пишет «Экономика сегодня».

Саботирование Евросоюзом условий российской стороны по оплате энергоресурсов выглядит глупо и неуместно. Они (европейские власти. — NEWS.ru) продолжают говорить о том, что наши требования идут вразрез с действующими газовыми контрактами. Но это не так, по сути, для ЕС ничего не меняется, — заверил Иванов.

По его словам, страны ЕС и сейчас продолжают оплачивать поставляемое топливо в евро, в то время как российский банк конвертирует валюту в рубли. Иванов считает, что Германия сейчас пытается саботировать выполнение российских условий от безысходности собственного положения. По его мнению, Берлин в любом случае рано или поздно откроет счёт в рублях и будет оплачивать топливо в соответствии с новыми требованиями РФ.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не намерена добывать сланцевый газ и быстро отказываться от поставок российского газа, иначе это повлечёт ущерб для экологической обстановки в стране. По его словам, на разработку месторождений сланцевого газа и получение соответствующих разрешений потребуются годы.