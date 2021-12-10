Политолог предрёк новый этап борьбы за «Северный поток — 2»

Партия «Союз 90/Зелёные» продолжит выступать против «Северного потока — 2» и постарается создать «проблемы» России, переложив ответственность за решение по газопроводу на руководство Евросоюза. При этом новый глава правительства ФРГ Олаф Шольц «настроен на конструктив и разрядку» в отношениях с Россией, заявил газете «Взгляд» немецкий политолог Александр Рар.

Они хотят передать решение по нему в руки Брюсселя. А там, как мы знаем, есть разные точки зрения. Так что снова будет борьба, — отметил Рар.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал Олафа Шольца организовать противодействие политике России. Он отметил, что Киев ждёт «мощного голоса из Берлина» для обеспечения России «холодного душа», поскольку та якобы готовится к войне. Дипломат потребовал опубликовать «каталог жёстких и болезненных карательных мер» в отношении Москвы, включая запрет «Северного потока — 2».

Сообщается, что в целом Шольц поддерживает проект «Северный поток — 2», однако его администрация способна заблокировать газопровод в случае военного конфликта между Россией и Украиной. Мера по остановке газопровода рассматривается в рамках широкого списка вероятных санкций Запада против России.