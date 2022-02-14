Последние полгода России с трудом удаётся выполнять условия своих контрактов по обеспечению Евросоюза газом из-за постоянных угроз о введении санкций, ограничений и мнимой войной между РФ и Украиной, считает политолог Алексей Голубев. По его словам, несмотря на все эти трудности, Москва по-прежнему выполняет все условия энергетических контрактов с Европой, пишет «Экономика Сегодня».

Последние полгода Россия вынуждена работать в крайне непростых условиях, когда ежедневно нам угрожают то санкциями, то какой-то мнимой войной, то другими ограничениями. Несмотря на это, мы пытаемся выполнять все условия, прислушиваться к нашим партнёрам и продолжать быть гарантами энергетической безопасности в ЕС. Но это всё игра в одни ворота, которая рано или поздно приведёт к разрыву любых отношений с Евросоюзом, — подчеркнул Голубев.

По его мнению, в случившемся энергетическом кризисе в первую очередь виноваты европейские власти, которые не умеют «думать на один шаг вперед и анализировать. Голубев считает, что Евросоюзу стоит перестать поддерживать антироссийские настроения Соединённых Штатов. В таком случае, убеждён политолог, Европе больше не нужно будет переживать по поводу своей энергетической стабильности.

Ранее депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила, что затягивание сертификации трубопровода «Северный поток — 2» не имеет смысла. Требование Вашингтона остановить «Северный поток — 2» она назвала «глупым».