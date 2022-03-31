Политолог предложил перевести на рубли и юани всю торговлю с Китаем

Всю торговлю с Китаем стоит перевести на рубли и юани, предположил кандидат политических наук Александр Маркин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня». Мир — это не только страны Запада, у России есть и другие партнёры отметил он.

У РФ остаются крупные партнёры, в том числе и Китай, с которыми необходимо наращивать связи в различных секторах экономики и обороны. Я думаю, что переход на рубли и юани должен быть организован не только для нефтегазовых сделок, но и для всех импортных и экспортных поставок, — сказал Маркин.

То, что западные страны не желают оплачивать в рублях российский газ, является вопросом времени, добавил он. Либо Германия, Великобритания и иные крупные потребители останутся без топлива, либо перейдут на рублёвую оплату.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что оплата за российский газ будет только в евро и долларах — в рамках договора. Он также запросил информацию о предложенной Россией схеме в письменном виде, чтобы лучше понять процедуру.

В свою очередь «Коммерсант» сообщил, что «Газпром» прорабатывает сценарий остановки поставок газа в Европу. До конца дня российские власти должны раскрыть механизм перевода расчётов за газ в рубли после того, как большинство европейских стран ответили отказом на это требование.