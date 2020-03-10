https://static.news.ru/photo/785e1f12-62c7-11ea-8cb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политолог Сергей Михеев связал происходящее в стране падение рубля с поправками в Конституцию. По его мнению, ситуация с обвалом на российском рынке искусственно спровоцирована «западными спекулянтами» накануне всероссийского голосования по поправкам в Основной закон РФ.

Всё регулируется финансовыми спекуляциями и миром правят финансовые спекулянты. В данном случае эти люди сказали: «Что-то нам эта ваша Россия совсем уже разонравилась». А я увяжу это с политикой, и скажу, что так оно и есть, — убеждён Михеев.

По словам эксперта, попытка создать экономические проблемы была необходима Западу для поддержки несистемной оппозиции внутри России. Он также добавил, что тот, «кто не видит этой связи, просто слепой», пишет SM NEWS.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что обвал нефтяных котировок был ожидаем и спровоцирован, прежде всего, новостями по ценам и добыче нефти саудовской госкомпании Saudi Aramco, писал NEWS.ru.