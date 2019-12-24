https://static.news.ru/photo/2847a6aa-2673-11ea-b48f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Политолог Руслан Бортник заявил, что подписание соглашения о транзите газа между Россией и Украиной Киеву следует расценивать как тактическую удачу.

Ознакомившись с меморандумом, эксперт пришёл к выводу, что Россия решила сделать ставку на стратегическую победу, «в длинную».

По данным ГТС Украины, страна готова принимать из России порядка 300 млрд кубов газа, а перенаправлять в Европу 150 млрд. Таким образом, Бортник полагает, что с 2020 по 2025 год Киев не получит около трети доходов.

За пять лет мы теряем пять миллиардов, — цитирует специалиста портал «Политэксперт».

Как ранее писал NEWS.ru, исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко рассчитывает, что окончательные условия договоров по транзиту российского газа в Европу будут согласованы 27 декабря.