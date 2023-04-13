Политолог объяснил связь зерновой сделки и выборов президента Турции Политолог Марков: зерновая сделка может повысить рейтинги Эрдогана на выборах президента Турции

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Россия может выйти из зерновой сделки после выборов президента Турции, которые пройдут 14 мая, в случае несоблюдения западными странами условий, которые сформулировал МИД РФ, рассказал политолог Сергей Марков. В разговоре с Lenta.ru он пояснил, что сейчас сделка помогает повысить рейтинги действующего лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Когда выборы закончатся, высока вероятность, что Россия заблокирует сделку. Есть пять конкретных требований, сформулированных нашим МИД, которые касаются зерна и удобрений. Если они не будут реализованы, сделку заблокируют, — уточнил эксперт.

По словам Маркова, зерновая сделка работает только в одну сторону. Он отметил, что она невыгодна России в том виде, в котором есть сейчас. Политолог рассказал, что она не только приводит к экономическим издержкам, но и негативно сказывается в политическом плане. Эксперт объяснил, что население России воспринимает сделку негативно.

В МИД РФ ранее перечислили пять проблем, из-за которых существует риск приостановки зернового соглашения после 18 мая. В их число входит повторное подключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок техники для сельского хозяйства и запчастей к ней, снятие запрета на доступ в порты, восстановление работы российско-украинского аммиакопровода, а также разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.