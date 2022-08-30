Политолог объяснил причины роста товарооборота между Россией и Турцией Политолог Гращенков: товарооборот между Турцией и РФ вырос из-за параллельного импорта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Товарооборот Турции и России вырос на 75% с прошлого года, даже несмотря на снижение на 13% в июле. Уменьшение объема экспорта связано со снижением поставок турецких фруктов, которые в августе сократились почти на 46%, пишет журнал «Компания». Показатели остались рекордными по отношению к прошлому году. России удалось обогнать Китай и выйти в лидеры в числе крупнейших поставщиков для Турции. Политолог Илья Гращенков объяснил рост товарооборота между странами наращиванием объемов серого и параллельного импорта.

Чем более независимым является государство, тем проще ему искать выгоду в сложившейся ситуации. Это заметно даже по тому, что Стамбул для России стал главным перелетным хабом. Даже дружественный нам Белград ведет себя иначе, ограничившись в день несколькими рейсами в российские города, — рассказал он.

Эксперт считает, что Турция, как и Казахстан, использует свою позицию для извлечения выгоды из создавшейся ситуации. Сегодня в Россию из Турции идут крупные потоки товаров, при этом основную его часть, по мнению Гращенкова, составляют техника, оборудование и машины.

На текущем падении показателей товарооборота сказывается снижение импорта турецких фруктов в Россию. Союз экспортеров свежих фруктов и овощей Эгейского региона Турции сообщил, что текущий год станет для них сложным из-за низкой урожайности и позднего созревания отдельных сортов. Также на 7% в июле уменьшился импорт угля и углеводородов из России в Турцию, что может быть связано с перераспределением потоков с Запада на Восток и наращиванием числа поставок в Индию и Китай.

Турецкие власти в пять раз увеличат цену за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы по праву, предоставленному Конвенцией Монтрё. Новый порядок вступит в силу 7 октября 2022 года. Уточняется, что будет упразднена 75-процентная скидка, установленная в 1983 году.