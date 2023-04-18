Политолог объяснил, почему замороженные активы РФ не достанутся Украине Политолог Дудчак: Запад хочет пустить замороженные российские активы на оплату оружия

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Украина в любом случае не увидит денег из замороженных Западном российских активов — все средства пойдут на выплаты за военную поддержку, заявил в разговоре с «360» экономист, политолог Александр Дудчак. Таким образом эксперт прокомментировал недавнее совместное заявление глав МИД «Большой семерки» о том, что их страны будут блокировать российские активы до конца СВО, а деньги пойдут на восстановление Украины.

Все пойдет на оплату поставок вооружений. О каком восстановлении можно говорить, если Запад делает все, чтобы Украина и дальше разрушалась. Если бы они прекратили то, что они называют помощью, то давно бы уже перешли к восстановлению, — подчеркнул Дудчак.

По его словам, подобные высказывания чиновников не добавляют доверия к G7 в остальном мире. Как отметил политолог, такие шаги могут привести к негативным последствиям для Запада, так как все страны увидят, что держать свои активы в долларах и хранить золотовалютные запасы в других странах может быть опасно.

Ранее аналитики рассказали, что валюта, способная конкурировать с долларом и евро, может появиться не раньше 2035–2040 годов. По прогнозам, на эту роль будут претендовать, в первую очередь, азиатские валюты.