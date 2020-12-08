Политолог объяснил, почему санкции США не помешают строительству СП-2

https://static.news.ru/photo/a90ad86c-3a08-11eb-bce6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Газопровод «Северный поток — 2» достроят в любом случае, поскольку проект необходим Европе, уверен политолог Илья Гращенков.

Нет сомнений, что «Северный поток — 2» в итоге достроят, поскольку проект необходим Европе. Все политические спекуляции освещают на какое-то конкретное время жизнь тех политиков, которые в данный момент этим проектом занимаются, — рассказал эксперт журналистам телеканала «360».

Политолог считает, что демократ Джо Байден будет выступать за поддержку существующих ограничений, но в какой-то момент отношения между Москвой и Вашингтоном наладятся, после чего проект быстро завершится.

Для Байдена сейчас развязывать новую холодную войну, которая идёт последние пять лет, невыгодно. Ему нужно разбираться с собственными делами, — отмечает эксперт.

Внешний контур американской политики будет занят новыми санкциями, а внутренний — может начать переговоры по нормализации отношений. Политолог не исключает, что Байден может улучшить отношения с Россией и снять часть санкций.

Как писал NEWS.ru, американский конгресс одобрил новые санкции в отношении «Северного потока — 2». Новый оборонный бюджет США предусматривает введение ограничений для компаний, которые оказывают газопроводу страховое и сертификационное сопровождение, необходимое для завершения проекта. На документ наложил вето действующий президент Дональд Трамп, но палата представителей США двумя третями голосов преодолела право вето.