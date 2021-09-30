Политолог объяснил, как Киев может отомстить Венгрии за контракт с Москвой

Киев был крайне раздосадован тем, что Будапешт заключил контракт с российским «Газпромом» о поставках газа в обход Украины на 15 лет. Сейчас украинские власти могут попытаться отомстить Венгрии, повлияв на венгерскую диаспору на территории страны, считает политолог и экономист Александр Дудчак, слова которого приводит «Политика Сегодня».

Украина может попытаться отомстить Венгрии, оказав дополнительное давление на Закарпатье и венгерскую диаспору в стране. Об этом уже говорили некоторые украинские политики. Могут провести какие-то обыски, найти, например, запрещённую литературу и обвинить невинных людей в сепаратизме, если будут действовать в русле украинской логики, — пояснил Дудчак.

При этом, отметил он, усложнить жизнь Украине в ответ Венгрия не может, так как у неё нет достаточно весомых рычагов давления - даже если Будапешт начнёт мешать Киеву вступить в НАТО, это ничего не изменит, так как Украина уже не первый год безуспешно пытается стать членом Североатлантического альянса.

Осложнить вступление в НАТО? Допустим, но Украина и так уже который год безрезультатно наматывает километраж на этой спортивной дорожке, никаких продвижений нет. Теперь при каждом удобном случае венгры будут напоминать, что Киев ведёт себя неадекватно, — подчеркнул политолог.

Ранее экономист Кричевский объяснил, что заключение контракта Венгрии с «Газпромом» направлено на достижение исключительно экономических целей. Политика не имеет никакого отношения к обеспечению венгров отоплением грядущей зимой, заключил эксперт.