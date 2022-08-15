Политолог объяснил, как дефицит газа скажется на странах ЕС Политолог Иванов: ФРГ сможет выстоять в газовый кризис, но другим странам ЕС будет тяжело

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Германия, являясь самой сильной экономикой ЕС, сможет выстоять в энергетический кризис, вызванный дефицитом газа, однако менее развитым странам Европы будет очень тяжело, заявил кандидат политических наук Анатолий Иванов. Он добавил, что попытки ФРГ показать свою «независимость» отразятся на взлете цен на топливо, пишет «Экономика сегодня».

Германия фактически самая сильная экономика ЕС, которая в целом кое-как может выстоять в кризис. Да, это будет непросто, да, будут потери, но тем не менее большую часть промышленного комплекса и финсистемы, вероятно, спасти удастся. Однако что делать другим странам Евросоюза, маленьким и малоразвитым? <...> Общности в Союзе все меньше, и чужое горе не волнует никого, — убежден эксперт.

По словам Иванова, из-за дефицита топлива сложно будет всем странам Европейского союза — кому-то в большей, кому-то в меньшей степени. Он прогнозирует, что в скором времени установится рекордная стоимость топлива, которая составит более $3 тысяч за тысячу кубометров. На данный момент нет предпосылок для улучшения экономической ситуации в Европе, заключил политолог.

Накануне, 14 августа, стало известно, что попытка Германии договориться с Катаром о поставках газа вместо топлива из России завершилась провалом. В марте министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о договоренности с Катаром, но сейчас газ оттуда не поставляется. Катарский газ теперь получают в Италии.