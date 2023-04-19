Политолог объяснил дальнейшую бессмысленность зерновой сделки для России Политолог Безпалько: украинские запреты лишили зерновую сделку всякого смысла

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Участие в зерновой сделке давало России определенные преимущества, но в настоящее время договор потерял всякий смысл, считает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. В беседе с изданием «Подмосковье сегодня» эксперт подчеркнул, что Украина препятствует российской деятельности в области экспорта зерна, тем самым делая соглашение бесполезным.

Политолог напомнил, что зерно традиционно является одним из основных и при этом весьма доходных российских экспортных продуктов, причем урожаи зерна в России в последние годы демонстрируют стабильный рост.

России препятствуют в экспорте зерна всяческими методами, начиная с прямых санкций и заканчивая запретом на страхование перевозок гражданскими судами. Они делают все, чтобы сделать экспорт невозможным, — заключил Безпалько.

Зерновая сделка была заключена между представителями России, Турции, Украины и ООН 22 июля 2022 года. Соглашение предусматривает непрепятствование Россией вывозу по Черному морю из трех портов украинского зерна и удобрений. Взамен Запад обязался снять преграды для свободного движения российской сельхозпродукции на мировые рынки, однако этого до сих пор не произошло.

18 марта этого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка будет продлена на 60 дней, а не на 120, поскольку та часть сделки, которую должен был выполнить Запад, по-прежнему не реализована.