Политолог назвал возможный драйвер восстановления экономики России Политолог Абзалов: дорожное строительство может стать драйвером восстановления экономики России

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Дорожное строительство может стать драйвером восстановления российской экономики, заявил в беседе с журналом «Компания» политолог Дмитрий Абзалов. По его словам, для этого потребуется оптимизация ресурсов. В этом смысле передача Росавтодора и «Автодора» в управление вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину была бы полезна, так как это увеличит скорость принятия решений в области расширения дорожного строительства.

С учетом того, что ресурсная база ограничена, необходимо эту силу (назначение нового куратора. — NEWS.ru) использовать. Поэтому какая-то оптимизация, вероятно, произойдет. В крайнем случае скорость принятия решений увеличится, — заявил Абзалов.

Политолог уточнил, что расширение полномочий вице-премьера РФ является логичным шагом, так как Хуснуллин является одним из самых «высоких» игроков в российской политике. Эксперт отметил, что он не просто оказался на вершине пирамиды власти — прямой доступ к руководству подведами, такими как «Автодор» и Росавтодор, говорит о том, что позиции вице-премьера усилились.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщил, что строители завершили установку второго пролета автомобильной части Крымского моста. В своем Telegram-канале он отметил, что каждый пролет весит около 300 тонн. По словам Хуснуллина, к декабрю работникам предстоит восстановить еще четыре пролета транспортного объекта.