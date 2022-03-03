Политолог назвал санкции против России временными

Многие зарубежные компании приостановили работу в России лишь на время, до завершения военной операции на Украине, заявил политолог Михаил Литвинов ФБА «Экономика сегодня». Он назвал антироссийские санкции не такими уж и серьёзными и посоветовал не паниковать.

Сейчас информационное пространство заполонили новости о санкциях, о том, какие компании якобы перестают работать в России. Это нужно очень чётко понимать и пытаться анализировать, не поддаваясь на провокации и не паникуя. Многие фирмы лишь приостанавливают работу на территории РФ до прекращения специальной операции на Украине, а после будет решаться вопрос о дальнейшем сотрудничестве. <...> Введённые сейчас против РФ санкции не такие уж и страшные, и там точно нет ограничений на деятельность брендов и определённых коммерческих компаний, — сказал Литвинов.

Он добавил, что приостановка обслуживания российских авиалиний со стороны Boeing тоже не очень серьёзная проблема. Россия может производить свои самолёты, а запчасти получать из Китая. На цену билетов внутри страны это, скорее всего, не повлияет, считает Литвинов.

Напротив, бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов предупредил, что цены на авиаперелёты в России вырастут минимум на треть. Он добавил, что в плане обслуживания сильнее всех пострадает S7 Technics, так как обслуживает самолёты самостоятельно в России.

А по мнению бывшего авиаконструктора ОКБ имени Сухого Вадима Лукашевича, гражданская авиация РФ «обрушится» из-за санкций через две или три недели. Он напомнил, что большая часть авиапарка российских перевозчиков — это находящиеся в лизинге зарубежные лайнеры, которые придётся либо отдавать, либо их производители откажутся от обслуживания.