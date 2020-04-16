Политолог назвал «последним делом» личную проверку банков главой МЭР

https://static.news.ru/photo/8a5c2de2-7fde-11ea-8d97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последнее дело, когда министр экономического развития страны идёт проверять практику. Это означает, что он находится в информационном вакууме. Так считает политический эксперт и автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов.

Таким образом он прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM выдачу льготных кредитов для малого бизнеса со стороны банков.

Это означает, с одной стороны, что глава МЭР Максим Решетников находится в административном вакууме, что гораздо страшнее. С другой стороны, за решение открыть себе глаза министру Максиму Решетникову +10 баллов, но предприниматели ждут выводов, не разносов и пиара, а выводов и решения проблемы. Решение проблемы — предоставление льготных кредитов — сдвинется с места, — пояснил Баширов.

При этом политолог пояснил, что такой вариант потребует ручного управления. Дело в том, что кредитные организации будут всячески тормозить процесс из-за боязни за свою устойчивость, считает Баширов.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил провести личную проверку банков на предмет того, как они выдают льготные кредиты малому бизнесу под 0% в качестве мер поддержки предпринимателей во время пандемии COVID-19.

Как писал NEWS.ru, ранее Решетников сам связался с двумя банками как «тайный покупатель» и убедился в сложности получения кредита под ноль процентов на шесть месяцев на выплату зарплат.