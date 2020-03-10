https://static.news.ru/photo/3aaa838c-6307-11ea-a93d-fa163e074e61_660.jpgФото: Liu Debin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Российское руководство заранее подготовилось к «неизбежному» падению цен на углеводороды и начало бороться за рынок с Саудовской Аравией, заявил политолог Сергей Марков.
Москва и Эр-Рияд якобы решили действовать на упреждение, чтобы получить лучшую долю, и «от договора с ОПЕК+ перешли к хищнической политике на диком неуправляемом рынке». По информации Маркова, обе стороны посчитали переговоры бессмысленными.
Власти Саудовской Аравии смогли по своим каналам получить информацию о данных мотивах российской стороны. <...> В результате этого вслед за РФ саудиты приняли значительно более жёсткие, чем в Москве, — пишет «Политика сегодня» со ссылкой на Маркова.
Политолог назвал продуманной тактику российского руководства.
Как сообщал NEWS.ru, цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума. Обвал случился после неудавшихся переговоров стран ОПЕК+, на которых стороны, главным образом Россия и Саудовская Аравия, не договорились о сокращении добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса.