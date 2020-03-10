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Странам — участницам ОПЕК+ нужно договориться о заключении новой сделки. Об этом заявил руководитель Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя обвал цен на нефть на мировом рынке после неудавшихся переговоров.

По мнению эксперта, с точки зрения мировой экономики в падении цен на сырьё нет ничего необычного. Изменились только ожидания по поводу того, как будет строиться дальнейшая работа. Однако её результаты...