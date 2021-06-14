Политолог: компенсации за СП-2 Украине ждать не следует

https://static.news.ru/photo/6ebfc954-cd03-11eb-8ecf-96000091f725_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Украине не стоит рассчитывать на компенсации от США или ЕС после завершения строительства «Северного потока — 2». Такого мнения придерживается доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Тимофеев, сообщает РИА Новости.

Он полагает, что Киев может поставить соответствующий вопрос перед Вашингтоном и Брюсселем, но ни от тех, ни от других скорее всего ничего не получит.

В США могут начаться разговоры о том, чтобы заставить ЕС выплатить какую-то компенсацию Украине. Однако в реальности выплаты маловероятны, поскольку Киеву и без того оказывается значительная помощь.

Может быть, это будет элемент торга с тем, чтобы эту помощь так или иначе расширить, но какой-то прямой компенсации за «Северный поток — 2» Украине ждать не следует, — отметил эксперт.

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья РФ через Балтийское море до Германии. В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год. Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко считает, что из-за СП-2 его страна может потерять «с 2024 года большую часть ВВП».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае запуска «Северного потока — 2» Киев будет готов на переговоры по компенсациям. При этом он не уточнил, от кого именно Киев ждёт подобного предложения и какой размер компенсации удовлетворил бы украинские власти.