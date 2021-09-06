Цветоводы могут получить господдержку

Отечественных производителей цветов поддержат налоговыми льготами и субсидиями, приравняв к аграриям. Об этом «Парламентской газете» рассказал глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

У нас лишь пятая часть всех цветов, которые идут на продажу, выращиваются в нашей стране. Сейчас сделано главное — нелегальные поставки цветов в РФ перекрыты. И только это принесло в госбюджет за год порядка трёх миллиардов рублей дополнительно, — отмечает политик.

По словам Майорова, теперь можно приняться и за малый и средний бизнес, так как зачастую цветы выращивают в небольших городах и сёлах. Поэтому необходимо приравнять цветоводов к аграриям, после чего они могут рассчитывать на господдержку, — субсидии, льготы по кредитам и другие возможности.

Для того, чтобы осуществить данную идею, не нужно принимать какие-то новые законы и поправки, достаточно постановления Правительства, считает чиновник. Поэтому, при благоприятных обстоятельствах, документ могут принять до конца 2021 года.

Ранее президент России Владимир Путин призвал уделять больше внимания поддержке фермеров, развитию ярмарок для реализации продукции, чтобы снизить цены.