«Политический популизм»: экономист оценил идею о 100-тысячных пособиях

Предложение выплачивать сотрудникам до 100 тысяч рублей при банкротстве компании избыточно, заявил экономист и ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников в разговоре с АБН. Такой законопроект может спровоцировать стремительный уход из России как западного, так и азиатского бизнеса.

Политический популизм — одно дело, а реальная поддержка бизнеса и граждан — совершенно другое, в этой ситуации не нужно форсировать события, — сказал Масленников.

Возвращать гражданам до 100 тысяч рублей в случае признания работодателя банкротом предложили представители фракции ЛДПР и сенаторы Иван Абрамов, Вадим Деньгин, Елена Афанасьева. Они внесут в Госдуму соответствующий законопроект. Принятые сейчас выплаты в 30 тысяч рублей при прогнозируемом росте инфляции до 20% за 2022 год сочли недостаточными.

В конце марта Федеральная налоговая служба (ФНС) приняла ряд мер для поддержки бизнеса и граждан. Как сообщил глава ведомства Даниил Егоров, одной из таких мер стал мораторий на банкротство предприятий. Кроме того, до 1 июня приостановлена заморозка счетов при взыскании денег с должников, а также приостановлены проверки операций валютного контроля, которые теперь будут проходить только на основании указов президента.