Полиция мешала бизнесу в трети российских регионов Генпрокуратура: в 30 регионах РФ полиция незаконно вмешивалась в дела предпринимателей

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За 2022 год в 30 регионах России выявлены факты незаконного вмешательства полиции в бизнес-процессы, о чем говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры с отчетом о защите прав предпринимателей. Часть проверок проводились без их регистрации, что противоречило установленному мораторию на проверки.

Прокурорами пресекались случаи незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность органов полиции. Почти в 30 регионах выявлены факты осуществления внепроцессуальных проверок без регистрации сообщений о происшествии под видом рассмотрения обращений или оперативно-разыскных, профилактических и иных мероприятий, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По данным ведомства, полицейские, которые пренебрегли мораторием, были наказаны. В 2023 году прокуроры продолжат мониторить соблюдение этого принципа в структурах МВД. Всего в 2022 году прокурорское вмешательство позволило устранить свыше 214 тысяч нарушений законодательства о защите прав предпринимателей и инвесторов.

В июле 2022 года ряд экспертов сетовали на то, что мораторий на проверки бизнеса оказался фиктивным. По словам председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс», экономиста Сергея Храпача, чиновники на местах сумели придумать схемы, как обойти запрет.