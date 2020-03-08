https://static.news.ru/photo/2effcd4e-61f9-11ea-bf19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.

На праздниках, когда Московская биржа не работает, обычно предлагают более широкий спред (разницу между курсом покупки и продажи), считает финансовый директор финтех-маркетплейса VR_Bank Роман Ромашевский. По его словам, лучше дождаться открытия Мосбиржи 10 марта, пишет РБК.

В будни, при хороших условиях или премиальном пакете обслуживания, спред составляет 80 копеек, <...> в выходные он вырастает до 2–3 руб., а в период высокой волатильности и активных внешних факторов — до 4–6 руб, — рассказал эксперт.

Рубль продолжает дешеветь на рынке Forex после обвала нефтяных котировок. Но российская валюта отыграла часть потерь вслед за сырьём, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12:20 по Москве 9 марта 2020-го курс доллара составлял 74,05 рубля за единицу, евро — 84,27 рубля.

Обвал цен происходит на фоне информации о неудавшихся переговорах стран ОПЕК+, прошедших в Вене, на которых сторонам не удалось прийти к согласию относительно сокращения добычи сырья на фоне падения спроса в связи с распространением коронавируса нового типа, писал NEWS.ru.

Cтоимость фьючерсов на эталонную нефтяную смесь марки Brent c поставкой в мае упала к 7:31 утра 9 марта мск до $31,34 за баррель на бирже ICE в Лондоне. Апрельские фьючерсы светлой техасской нефти WTI упали в цене на 48,9% — до $27,72 за баррель.