Покупатели курортной недвижимости нашли замену Сочи

В Сочи значительно сократился наблюдаемый с начала года ажиотажный спрос на жильё, подстегнувший рост цен в новостройках. В августе в городе было продано всего 17,3 тыс. кв. м жилья, что на 36% меньше, чем месяцем ранее. Многие объекты реализуются в обход закона о долевом строительстве, и спрос на курортную недвижимость перетёк в Крым, где цены растут не так быстро, пишет «Коммерсант».

В августе в новостройках Сочи было продано всего 575 квартир общей площадью 17,3 тыс. кв. м, что на 36% меньше, чем в июле. Это связано с дефицитом в городе жилья, реализуемого застройщиками в соответствии с законом о долевом строительстве. Значительную часть реализуют как апартаменты или по предварительным договорам. «Законопослушные» же девелоперы стараются не выставлять на продажу большой объём квартир в ожидании роста цен.

Рост цен на первичном рынке Сочи и возможное отсутствие новых проектов в связи с мораторием до утверждения нового генплана заставили потенциальных покупателей присматриваться к недвижимости в Крыму, где цены растут значительно меньше. Как полагает руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев, жильё на юге по-прежнему востребовано в условиях распространения удалённых форматов работы и учёбы, а также частичного ограничения международного авиасообщения и туризма.

Ранее сообщалось, что за год рост цен на жилую недвижимость на черноморских курортах составил в среднем 20%. Самое дорогое жильё оказалось в Ялте, Севастополе и Сочи. По мнению риелторов, причиной повышения стоимости квадратного метра стали переход на удалённую работу и переезд людей на юг, а также покупка квартир в инвестиционных целях. Так, в Сочи жильё в новостройках подорожало на 25% — до 165 тысяч рублей. В Геленджике за год стоимость «квадрата» в новостройках выросла на 22% и теперь составляет 123 тысячи рублей. В Анапе цена на новое жильё увеличилась на 21% и почти достигла 100 тысяч рублей. В Новороссийске и Туапсе цены установились в пределах 60–80 тысяч за квадратный метр.