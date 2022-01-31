Покупателей квартир в новостройках избавят от переплат по ипотеке, отменив двойное подписание закладной по кредиту до и после оформления права собственности на квартиру. Сейчас это приводит к повторным расходам на оценку жилья, а при изменении стоимости объекта — к оформлению дополнительного залога или повышению ставки по кредиту, пишут «Известия».

В ноябре в Госдуму планируется внести законопроект, разработанный Минфином и предусматривающий отмену заключения соглашения по кредиту при оформлении права собственности на квартиру в новостройке. Сегодня банки вправе требовать от дольщиков подписывать закладную при покупке квартиры на этапе строительства по договору долевого участия и после ввода дома в эксплуатацию при оформлении квартиры в собственность.

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова отмечает, что новый порядок позволит покупателям оформлять закладную на этапе покупки квартиры по договору долевого участия, а после оформления её в собственность изменения произойдут автоматически. Как полагает эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота, эти изменения должны повысить привлекательность приобретения строящегося жилья с использованием ипотеки.

Между тем в банках ВТБ, ПСБ, Райффайзенбанке, «Открытии», МКБ и Уральском банке реконструкции и развития сообщили, что их заёмщики уже сейчас оформляют закладную при покупке первичного жилья только один раз. По словам других экспертов, оформление дополнительного залога в виде другой недвижимости, автомобиля или поручительства новых созаёмщиков требуется в случае уменьшения цены объекта. Причинами же уменьшения могут стать изначально завышенная цена, а также случаи долгостроев или падение рынка в целом. Последний вариант возможен в том числе в условиях нынешней геополитической напряжённости, влияющей на курс рубля.

Ранее сообщалось, что ежемесячная плата по ипотеке в ближайшие полгода может вырасти на 21%. На ситуацию, в частности, повлияет рост цен на жильё на 5% и повышение средних ипотечных ставок до 12%. Переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 32%, а общая стоимость покупки — на 19%. Эксперты полагают, что улучшить ситуацию можно, пролонгировав программу льготной ипотеки после 1 июля или расширив адресные программы с господдержкой.