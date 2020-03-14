https://static.news.ru/photo/a69a0a48-664c-11ea-befa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич заявил, что на следующей неделе российский рубль может укрепить свои позиции. По его словам, остаётся только неясным, как долго он на них продержится.

Финансист ожидает, что курс доллара может опуститься ниже 70 рублей, а евро под 79 рублей, однако верить в устойчивый разворот нацвалюты сложно на фоне нефтяной войны.

Покупать рубль сейчас — всё равно, что ловить падающие ножи. Может, и повезёт, но рассчитывать на это — слишком самонадеянно, — цитирует эксперта URA.RU.

Купцикевич уверен, что между пиком паники и дном рынка может пройти несколько месяцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что индексировать пенсии и социальные выплаты на фоне ослабления курса рубля необходимости нет. Экономическая ситуация пока не отразилась на реальных доходах населения, заявил экономический эксперт, руководитель инвестиционного консалтинга УК БКС Антон Шабанов. По его словам, «скачок курса валюты одномоментный и пока массово не отразился на инфляции и ценниках в магазинах».