https://static.news.ru/photo/280ee35e-6441-11ea-816c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индекс РТС во время торговых операций на МосБирже опустился ниже 1000 пунктов впервые с 31 июля 2017 года. По данным на 11:49 по Москве, показатель составил 999,64 пункта.

12 марта индекс МосБиржи впервые с января 2019 года упал ниже отметки в 2400 пунктов. Показатель на 10:09 12 марта составил 2389,8 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Курс американской валюты на МосБирже превысил 74 рубля впервые с марта 2016 года. Согласно данным торгов, курс евро увеличился на 1,3% и достиг отметки в 83,24 рубля.

Ранее NEWS.ru писал, что Центробанк РФ прогнозирует дальнейшее повышение востребованности рубля за пределами страны, считают сотрудники ЦБ.

В материалах регулятора говорится, что объём операций с валютой РФ по всем инструментам в 2019-м превышал таковые на внутреннем рынке страны.