«Пока солнце взойдёт»: во ВШЭ сочли долгой реализацию идей Титова

Научный руководитель Факультета социальных наук НИУ ВШЭ Александр Чепуренко оценил предложения бизнес-омбудсмена России Бориса Титова по поддержке российских предпринимателей в период пандемии коронавируса. В беседе с NEWS.ru он отметил, что в них много здравого, но почти все идеи потребуют длительной работы с законодательной и исполнительной властью.

Пока солнце взойдёт, не выест ли роса очи? — процитировал эксперт известную поговорку.

Идею о снижении штрафов для российских малых и средних предприятий и самозанятых он назвал правильной и при этом спорной. Так, любая дифференциация суммы взысканий в зависимости от выручки тесно связана с бюрократическим полем, которое делает процесс подтверждения размера выручки затяжным. По его мнению, страхование рисков в таком случае было бы в разы эффективнее. Аналогичное мнение эксперт высказал по поводу введения системы предупреждений за первое нарушение в случае, если оно не привело к причинению вреда жизни и здоровью людей.

Реализацию третьей идеи Титова — постепенного уменьшения количества статей КоАП РФ и исключения одновременного административного наказания организации и её должностного лица — эксперт также назвал долгой, поскольку она потребует внесения бесчисленных изменений в законодательство.

Предложение об изменении системы налогообложения бизнеса при росте рабочих мест Чепуренко счёл общим. Так как оно требует расшифровки и реального просчёта, быстро помочь сектору МСП таким образом не получится.

Пятую инициативу Титова специалист назвал вполне реализуемой. Речь идёт о компенсации представителям МСП проведения ПЦР-тестов и расширении работы мобильных пунктов вакцинации на предприятиях за государственный счёт. Эта мера не только позволит поддержать малый бизнес, но и расширит защиту населения от коронавируса.

А вот введение льготного рефинансирования и реструктуризации кредитов и лизинговых платежей для некоторых субъектов МСП, а также моратория на повышение кадастровой стоимости на 2020–2022 годы, по словам Чепуренко, будет трудно реализовать в условиях быстро меняющейся ситуации. В связи с этим отнести данные меры к экстренным тоже нельзя, подчёркивает он.

По мнению эксперта, заморозка тарифов на коммунальные услуги вполне реальна, однако если и использовать такое нововведение, то не только для предприятий МСП, но и для населения, покупательная способность которого не растёт. При этом стоит продумать, за счёт каких средств будет просубсидирован сектор ЖКХ.

Заключительное предложение — ослабить ограничения на привлечение сотрудников из ближнего зарубежья — Чепуренко счёл правильным с экономической точки зрения. Однако он призвал учитывать, что оно чревато усилением пандемии в связи с приездом людей из других стран.

Ранее Титов заявил, что если сплошная вакцинация от коронавируса станет альтернативой ограничениям в работе, предпринимательское сообщество её поддержит.