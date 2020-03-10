Инвесторы вдруг поверили, что планета способна обеднеть из-за коронавируса и дешёвой нефти, и устроили в начале этой недели «ликвидацию» 21-го века. По мнению знатоков, таких «чудес» не было со времен финансового кризиса 2008 года, от которого глобальная экономика, кстати, ещё до конца не выздоровела. Как пикирующий обвал нефтекотировок вкупе с пневмонией нового типа ударил по ведущим компаниям России, США и Китая — рассуждают эксперты.

О нас и нашей нефтезависимости

Российские фондовые индексы после провала переговоров о сокращении добычи нефти в Вене обрушились на открытии торгов Московской биржи во вторник. Индекс Московской биржи рухнул до 2436 пункта (на 10,4%), индекс РТС — до 1056 пункта (на 16%). Это минимумы с зимы прошлого года.

По данным Мосбиржи, ценные бумаги крупнейших нефтегазовых компаний РФ упали на 12-15% («Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром»), потребительского сектора — до 28% («М.Видео», «Магнит», X5 Retail Group). Акции технологических компаний обвалились вслед за биржевыми индексами: «Яндекс» ушел в минус на 7%, «Ростелеком» — на 9%, АФК «Система» — на 12%.

Снизились и бумаги энергетических компаний — в пределах 10%: ТГК-1 падали на 9,5%, «Россети» — на 7,2%. «Посыпались» также и котировки российского финансового сектора. Сбербанк «недосчитался» около 13%, ВТБ — 12%.

И вчера, и сегодня лидерами снижения на фондовом рынке стали российские нефтедобывающие компании: «Лукойл» (—15,59%), «Татнефть» (—14,29%), «Роснефть» (—13,84%), «Сургетнефтегаз» (—12,89%). Падение нефтяных котировок, кроме того, что негативно скажется на капитализации этих компаний, приведет к сокращению инвестиций в нефтедобывающую отрасль — а именно это необходимо нашей стране, чтобы в перспективе ближайших пяти-десяти лет остаться в лидерах мирового производства нефти. Нет инвестиций — нет разведки новых запасов и разработки месторождений, разведанные запасы нефти резко сокращаются, уровень добычи падает. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

По его словам, для страны в целом падение стоимости нефти означает: снижение доходов бюджета, рост инфляции, девальвация рубля, увеличение стоимости заёмных средств (что губительно для развития национальной экономики).

Российский рынок в долларовом выражении сегодня на минимумах терял около 16%, подчёркивает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Альберт Короев.

Просадки в нефтяных бумагах конечно были двузначные, но не превышали на МосБирже 20%. В долларовом выражении с учетом ослабления рубля падение было существенным вчера на Лондонской бирже в бумагах крупнейшего российского нефтедобытчика Роснефти — более 21%. Альберт Короев эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»

Заокеанские мотивы

Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

На новостях о резком падении нефтяных котировок обрушились бумаги ведущих технологических компаний Америки, которые имеют важное значение для отрасли по всему миру.

Сразу пять крупнейших технокорпораций потеряли $321,6 млрд из-за крушения котировок ценных бумаг вследствие крупного спада на Нью-Йоркской фондовой бирже. Такова оценка аналитиков CNBC.

Стоимость акций легендарной компании Apple пережила падение на 7,91% ($22,86), достигнув отметки около $266. Ценные бумаги Microsoft, Facebook и Alphabet (ей принадлежит Google) подешевели на 6%. Снижение котировок Amazon ушло к 5,3%. Суммарно, потери перечисленнных техногигантов перевалили за $321 млрд.

Упали и бумаги компании Tesla (владеет небезызвестный Илон Маск) почти на 14% (до $608 за акцию). По мнению экпертов, война ставок между Россией и Саудовской Аравией способна бросить вызов сбыту электромобилей и солнечных батарей упомянутой американской компании. Дело в том, что когда цены на нефть идут вниз, продажи электромобилей и вместе с ними солнечных батарей — переживают замедление.

В США вчера самые немыслимые показатели демонстрировали нефтегазовые компании: 15 строчек в списке худших бумаг заняли добывающие компании (в составе индекса широкого рынка S&P 500). Индексы компаний рухнули с 27,4% до 53,8%. Половину стоимости за один день потерял такой гигант как Оccidental Petroleum. В прошлом году компания приобрела Anadarko Petroleum за 57 млрд. долларов — это была четвертая в мире сделка по величине приобретения в нефтегазовом секторе, — сказал Артём Деев.

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Брокер» Альберта Короева, в списке аутсайдеров в составе S&P 500 вчера оказались сугубо нефтегазовые компании. Первые 15 строчек худших бумаг в понедельник заняли представители добывающих компаний. Сильноподешевели акции Chevron (-15,37%), Occidental (-52,01%), Apache (-53,86%), Marathon Oil (-46,81%), ExxonMobil (-12,22%), EOG Resources (- 31,98%), ConocoPhillips (-24,87%) и Pioneer Natural Resource (-36,96%).

Такая солидная компания, как Occidental Petroleum, за один день потеряла половину своей стоимости. Хотя еще в 2019 года она приобрела Anadarko Petroleum за $57 млрд, осуществив четвертую в мире по величине приобретения сделку в нефтегазовом секторе, — напомнил Короев.

В свою очередь доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова замечает, что из-за падений цен на нефть, американские компании лишаются возможности конкурировать со странами ОПЕК в вопросе поставки своих нефтяных запасов, и именно это заметно повлияло на обвал котировок компаний из США.

Зато дракон идёт на поправку

Fei Maohua/XinHua/Global Look Press

Между тем, несмотря на «финансотрясение», которое переживает Россия и Америка, в Китае, где эпидемия коронавируса медленно пошла на спад, инвесторы в надежде, что Поднебесная первой выкарабкается из беды, всё меньше стали «наказывать» местный фондовый рынок.

Так, индекс CSI 300, открывшийся в начале февраля после каникул падением на 9%, к началу марта полностью отыграл его, а в нынешний понедельник снизился всего лишь на 3%. Также в сравнительном выигрыше китайцы остались и на европоле — если в ЕС акции того же ВР упали на 20%, то китайская Petrochina потеряла лишь около 10%.

Китай, как основной потребитель сырья в мире, оценивает падение нефтяных котировок положительно — это дает возможность восстановления экономики КНР меньшими средствами. Данных по ведущим китайским производителям нефти пока нет (КНР придерживает статистику за прошедшие месяцы, так как она демонстрирует рекордное падение промпроизводства), но поскольку они в основном работают на внутренний рынок, можно предположить, что падение стоимости нефти для них — положительный момент, — подчеркнул руководитель аналитического департамента Amarkets.

Многовековой премудрый Китай — страна не столь прозрачная как Россия и Америка, — а значит и судить о реальном состоянии её компаний и даже настроений топ-менеджмента не всегда представляется возможным: их реакции относительно падения мировых цен на нефть не до конца пока понятны. Та же китайская компания Sinopec (лидер по объёму мощности нефтепереработки в КНР) вообще пока категорически воздерживается от каких-либо комментариев, сколько бы мировая пресса её об этом не просила.