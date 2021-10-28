«Пока договориться не удалось»: Песков о переговорах с Молдавией по газу

«Газпрому» и Молдавии пока не удалось прийти к соглашению относительно поставок газа из-за существующей задолженности республики. Однако российская компания открыта для дальнейших контактов и поиска новых вариантов, приемлемых для обеих сторон. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Пока де-факто ситуация такая, что действительно не удалось договориться. Существует задолженность Молдавии перед «Газпромом», задолженность весьма серьёзная, растущая. Существует вопрос, связанный с этой задолженностью, вопрос нового контракта, — сказал он.

По словам пресс-секретаря президента России, «Газпром» готов продолжать переговоры и искать новые варианты соглашения.

Песков добавил, что ситуация с Молдавией не отразится на имидже «Газпрома», поскольку он выполняет все свои обязательства.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что Кишинёв достиг определённого прогресса по поставкам газа с «Газпромом». При этом она отметила, что страна хочет найти и других поставщиков газа и надеется заключить долгосрочный контракт.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов считает, что разразившийся в Молдавии газовый кризис свидетельствует о желании страны «жить на халяву» за счёт поставок топлива из России.