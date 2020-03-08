https://static.news.ru/photo/e4049420-621e-11ea-9227-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

Курс японской иены 9 марта растёт по отношению к доллару, так как инвесторы считают её валютой с наименьшим инвестиционным риском в текущих условиях волатильности.

Как сообщает ПРАЙМ, к 18:12 мск за доллар давали 102,3 иены. Ранее в ходе торгов этот показатель достигал 101,55, что является рекордом за последние четыре года. В то же время курс доллара в отношении к корзине валют шести государств — основных торговых партнёров США упал на 1%, до 95 пунктов.

Поводом для повышенного спроса на безопасные, по мнению инвесторов, активы стало масштабное падение цен на нефть и последовавший обвал биржевых котировок. Как передавал NEWS.ru, стоимость нефтяной марки Brent в начале торгов 9 марта упала более чем на 30%, опустившись ниже $32 за баррель. Торги на фондовой бирже Нью-Йорка пришлось приостанавливать на 15 минут из-за резкого снижения основных индексов.