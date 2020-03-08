Курс японской иены 9 марта растёт по отношению к доллару, так как инвесторы считают её валютой с наименьшим инвестиционным риском в текущих условиях волатильности.
Как
Поводом для повышенного спроса на безопасные, по мнению инвесторов, активы стало масштабное падение цен на нефть и последовавший обвал биржевых котировок. Как передавал NEWS.ru, стоимость нефтяной марки Brent в начале торгов 9 марта упала более чем на 30%, опустившись ниже $32 за баррель. Торги на фондовой бирже Нью-Йорка пришлось приостанавливать на 15 минут из-за резкого снижения основных индексов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен