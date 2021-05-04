Погасить любой ценой: как избежать штрафа за досрочный возврат кредита

Российские банки обязаны предоставлять дебиторам право досрочного погашения задолженности. Вот только условия подобной процедуры во многом диктуются самими кредитными организациями, которые могут и оштрафовать клиента за преждевременный возврат долга. Насколько подобные санкции распространены в банковской практике и можно ли их избежать — в материале NEWS.ru.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, россияне имеют право досрочно погашать свои задолженности при условии, что банк будет оповещён об этом намерении за 30 дней до возврата средств. Проценты при этом уплачиваются лишь за фактический срок пользования кредитом. Однако законодательством не ограничены всевозможные финансовые санкции, которым может быть подвержен заёмщик за закрытие долга раньше срока — система штрафов прописывается уже в самом кредитном договоре.

Как отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, начисление комиссии за досрочное погашение задолженности — это одно из возможных условий, которое может быть указано в договоре. Таким образом банки компенсируют потерю недоплаченных дебитором процентов.

Главный источник прибыли для финансовой организации — это проценты, которые платит заёмщик за все время пользования кредитом. Если гражданин погашает займ досрочно, он тем самым лишает банк части прибыли, а банк пытается это компенсировать, начисляя комиссию. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

По его словам, штрафы за досрочно закрытый кредит не редкость. Они предусмотрены в договорах как маленьких организаций, так и крупных банков. Причём подобная практика распространяется на большинство кредитных продуктов, в том числе и ипотеку, преждевременная выплата которой может дорого обойтись заёмщику. Поэтому необходимо внимательно изучить все условия финансовых учреждений перед получением заёмных средств.

Практика эта распространена, и пользуются ею не только небольшие организации, но и крупные банки при выдаче ипотеки и автокредитов, так как по таким займам и суммы самые большие. Чтобы избежать уплаты такой комиссии, заёмщику нужно внимательно читать договор — в нём указаны все условия, — подчеркнул эксперт.

Однако из-за низкого уровня финансовой грамотности значительная часть россиян могут узнать о существовании банковских штрафов уже по факту получения одного из таких. В подобных случаях думать о превентивных мерах защиты собственного кошелька не приходится, поскольку остаётся лишь один вариант сохранить деньги — оспорить решение кредиторов и написать заявление с требованием отменить наложенные на заёмщика санкции. Как рассказал собеседник портала, люди достаточно часто обращаются в суд в надежде добиться аннулирования комиссии. И нередко правосудие оказывается на их стороне.

Оспаривание таких комиссий через суд также распространенное явление. Тем более что и у Центрального Банка есть однозначное мнение на этот счёт. Регулятор считает, что пользование кредитом и выплата его целиком раньше сроков — это одно из прав заёмщика, а банки не должны начислять комиссии или штрафы, если клиент вносит сумму кредита ранее, чем обозначено договором, — напомнил специалист.

Между тем мнение ЦБ имеет лишь рекомендательный характер — однозначного документа, в соответствии с которым такая практика в банках была бы запрещена, не существует. И поскольку изменений по этому вопросу в Гражданском кодексе не предвидится, избежать получения штрафа возможно лишь при соблюдении условий кредитного договора и выборе тех финансовых организаций, которыми подобные санкции не предусмотрены.