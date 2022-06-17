Власти объяснили, почему АвтоВАЗ продает авто без подушек безопасности Вице-премьер Борисов заявил, что выпуск упрощенных авто необходим для избежания консервации заводов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выпуск упрощенных авто, в том числе без подушек безопасности, необходим для избежания консервации автозаводов и сохранении рабочих мест, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе ПМЭФ-2022. Он добавил, что остановить на несколько месяцев автомобильный завод невозможно, «это как остановить доменную печь, ее потом не запустишь».

Было принято непопулярное, но временное решение перейти на модели с упрощенной спецификацией, отказавшись от привычных услуг, сервисов. Просто для того, чтобы сохранить объемы производства, сохранить рабочие руки на предприятии. Переживем, не война в этом плане: поездят и без подушки безопасности какое-то время, потом поменяют и поставят, — заявил он.

АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля, с конвейера ссошли первые Lada Granta Classic 2022 модельного года. Новая модель собирается в удешевленном варианте — автомобиль лишился ABS, SOS-кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС», подушек безопасности и других систем, компоненты для которых по-прежнему в дефиците.

Ранее сообщалось, что цена новых машин стартуетот 658,3 тысячи рублей, что на 103,2 тысячи рублей дешевле Granta Classic предыдущего года.