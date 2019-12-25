https://static.news.ru/photo/ba15b370-2708-11ea-9488-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Необходимые для реализации проекта технические работы по отсыпке подводного участка трубопровода проведут суда специального назначения Seahorse и Rockpiper. Об этом сообщается в распоряжении российского правительства о контроле иностранных судов в Балтийском море.

Seahorse, который ходит под голландским флагом, и Rockpiper под флагом Кипра займутся транспортировкой гравия и осуществят подводную каменную засыпку, передаёт ТАСС.

Согласно данным Marinetraffic, Seahorse сейчас находится недалеко от порта Роттердама, а Rockpiper — в акватории Финского залива. Контроль над этими судами российская сторона будет осуществлять до 31 декабря 2020 года.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак выразил уверенность в том, что Россия и европейские страны могут достичь компромисса по ситуации с «Северным потоком — 2», писал NEWS.ru.