Подведены итоги форума «Сильные идеи для нового времени»-2023

Фото: ideas.roscongress.org

В Москве подвели итоги третьего форума «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс. Участники встречи в течение двух дней обсуждали в Центре международной торговли идеи и проекты по развитию страны, которые в этом году предложили жители России.

В пленарном заседании форума принял участие президент России Владимир Путин. В своем выступлении глава государства подчеркнул, что российским предпринимателям следует учиться, как более эффективно капитализировать свои компании и извлекать дополнительную прибыль.

В мероприятии приняли участие представители всех 89 регионов, всего поступило 23,5 тысячи заявок по шести направлениям отбора идей.

Суть форума — как раз в том, чтобы создать условия, понятные и простые, для реализации проекта. Мы помогаем преодолеть барьеры, получить поддержку — за счет ресурсов регионов и партнеров, — сказал помощник президента РФ, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин.

Форум проходил в несколько этапов: сбор заявок, экспертная оценка поступивших идей и очная часть, где авторы идей-финалистов лично презентовали свои проекты потенциальным инвесторам и партнерам. По словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, за три года существования на платформе идея.росконгресс.рф зарегистрировалось порядка 400 тысяч участников, идеи и проекты приходят от граждан со всей страны.

Такой формат способствует развитию механизмов участия людей в жизни страны посредством налаживания прямого открытого диалога между обществом, экспертным сообществом, властью и бизнесом для реализации общенациональных задач, — подчеркнул Кобяков.

Регионом-лидером по числу поданных на форум идей стала Башкирия (более 2,2 тысячи), второе место — у Москвы (больше 2,1 тысячи), третье место — у Нижегородской области (свыше 1,7 тысячи).

По словам председателя правления, директора Фонда Росконгресс Александра Стуглев, название форума «Сильные идеи для нового времени» содержит отсылки к современным ключевым ценностям развития страны.

Своим примером Россия показывает, что сила общества — в его гражданах, объединившихся в поиске решений для экономического подъема страны, отвечающих требованиям и вызовам нового времени, — подчеркнул Стуглев.

Очная часть форума «Сильные идеи для нового времени» проходила в Центре международной торговли в Москве 28 и 29 июня.